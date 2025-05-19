Экономист Кульбака выразил сомнения в успехе законопроекта о пенсиях для многодетных семей

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» прокомментировал перспективы законопроекта, предложенного депутатом Государственной думы РФ Ярославом Ниловым. Законопроект предусматривает отмену ограничений на количество иждивенцев при повышении пенсий.

По мнению Кульбаки, финансово-экономическая сторона инициативы не вызывает сомнений.

«У государства в принципе пенсионный бюджет дефицитный. Это связано с демографической ситуацией. Но в данном случае нельзя говорить, что нет денег на такие процедуры. На это деньги могут найтись, серьезных проблем это не вызовет», — сказал экономист.

Однако Кульбака выразил сомнение в успехе инициативы.

«Вероятность принятия подобного документа не очень высока. Действия конкретных отдельных депутатов — в 99% случаев это просто какой-то пиар», — отметил он.

Сейчас пенсионеры могут получать доплаты за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на их содержании, но не более чем на трех человек. Обычно это несовершеннолетние дети или внуки.

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