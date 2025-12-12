Экономист Климанов объяснил рекордно низкую бедность в России мерами соцпомощи

Президент России Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что уровень бедности в стране достиг рекордно низкого показателя. В беседе с « ФедералПресс » ситуацию прокомментировал доктор экономических наук Владимир Климанов.

Он подчеркнул, что несколько лет назад уровень бедности был высоким и вызывал беспокойство у властей, но за последнее время он сократился вдвое.

«В результате целенаправленных действий, направленных на введение адресной социальной помощи и работу с малоимущим населением, этот показатель ушел из актуальной повестки», — отметил эксперт.

По его словам, пенсионеры формально не включаются в число бедных, так как их пенсии доводятся до прожиточного минимума. В результате бедность сместилась в сторону семей с детьми и множеством иждивенцев на ограниченное число работающих.