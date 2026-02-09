Экономист Кирбирева предложила ввести в Сети повсеместную авторизацию по паспорту

Экономист Катерина Кирбирева прокомментировала инициативу депутата Госдумы Татьяны Буцкой о запрете СМИ на публикацию видео нападений на школы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт предложила альтернативный подход — ввести повсеместную авторизацию с документальным подтверждением личности при доступе к интернету в стране.

«Что касается детей, то я хочу, чтобы вход был по паспорту. Давайте посмотрим, кто что пишет и какие комментарии оставляет», — объяснила специалист.

По мнению Кирбиревой, такой подход позволит контролировать онлайн-активность пользователей.