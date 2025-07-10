Экономист Калашников заявил, что при анализе экономической ситуации важно учитывать тенденции в промышленности

По его словам, при анализе экономической ситуации важно учитывать тенденции в промышленности. Он выделил два подхода: макро- и микроанализ. Макроанализ предполагает изучение общих мировых тенденций. Например, инвестиции в макроэлектронику могут быть перспективными, так как развитие этой отрасли свидетельствует о стабильности экономики страны в целом. Микроанализ же позволяет определить, какие предприятия сегодня наиболее прибыльны и устойчивы, где наблюдается рост производства. Это более детальный анализ, который учитывает не только отраслевую принадлежность, но и географическое положение предприятий, пояснил эксперт.

Ранее Калашников заявлял, что в условиях дефицита бюджета в России возможно повышение налогов, поскольку это быстрый и эффективный способ решения проблемы.