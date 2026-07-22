Экономист Ермилова призвала инвесторов отказаться от резких движений на рынке акций
На фондовом рынке наблюдается снижение, однако эксперты советуют не поддаваться панике. Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Мария Ермилова в разговоре с ИА НСН подчеркнула, что резкие движения не помогут.
По словам Ермиловой, снижение связано с внешними и внутренними факторами. Она отметила, что ситуация на российском рынке отличается от американской и европейской: больше страдает металлургия и промышленность.
Однако это не повод для продажи всех активов, подчеркнула эксперт. Сейчас важно сохранять спокойствие и следить за развитием событий в разных отраслях.