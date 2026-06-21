Экономист Чирков связал снижение ключевой ставки с макроэкономическими факторами

На заседании 19 июня Центральный банк принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, что составило 0,25 процентных пункта, с 14,5% до 14,25% годовых. Об этом сообщил сайт rosbalt.ru .

Это решение стало девятым подряд в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), однако в этот раз регулятор выбрал более осторожный подход, снизив ставку на минимально возможный шаг.

Снижение ставки на 0,25 п. п. стало неожиданностью для многих аналитиков, которые ожидали более значительного уменьшения — на 0,5 п. п. Как отметил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, Центральный банк, несмотря на намерение стимулировать экономическую активность, действует с большой осторожностью. Это связано с необходимостью учитывать различные макроэкономические факторы, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на инфляцию.

Следующее заседание по вопросу размера ключевой ставки запланировано на 24 июля 2026 года. На этом заседании Центробанк также представит обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Сигнал от регулятора остается достаточно жестким: если проинфляционные факторы и бюджетный стимул окажутся сильнее ожидаемого, ЦБ может принять решение о приостановке дальнейшего снижения ставки и удерживать ее на текущих уровнях дольше.