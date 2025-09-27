Экономист Беляев посоветовал начинать покупку подарков к Новому году уже сейчас

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в беседе с Lenta.ru , как лучше подготовиться к покупкам подарков на Новый год.

Эксперт считает, что сейчас — подходящее время для покупки презентов или накопления нужной суммы, чтобы потратить ее ближе к празднику. Однако, по мнению Беляева, рассчитывать на выгодные новогодние распродажи не стоит.

«Можно подходить к этому с двух сторон, но начинать уже можно сейчас. Постепенно покупать какие-то сувениры, чтобы потом не бегать или наоборот зарезервировать деньги, чтобы потом целевым направлением идти», — отметил специалист.

Он также предупредил, что торговые сети часто завышают цены перед Новым годом, а затем снижают их, создавая иллюзию скидок.