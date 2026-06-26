Экономист Балынин связал неравномерные выплаты зарплаты в июле с различием в количестве рабочих дней

В июле 2026 года произойдет неравномерное распределение выплат заработной платы, при этом вторая половина месяца будет иметь более высокую выплату по сравнению с первой. По словам кандидата экономических наук Игоря Балынина, это связано с различием в количестве рабочих дней в двух частях месяца, написал «ФедералПресс» .

Трудовой кодекс РФ предписывает выплачивать зарплату не реже двух раз в месяц, учитывая количество рабочих дней в каждой из частей месяца. В июле 2026 года для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, будет 11 рабочих дней в первой половине месяца и 12 во второй.

Балынин пояснил, что при окладе в 100 тысяч рублей за первую половину июля работник получит 47 826,09 рублей (после вычета НДФЛ — 41 609,09 рублей), а за вторую половину — 52 173,91 рублей (после вычета НДФЛ — 45 390,91 рублей). Кроме того, премии и другие надбавки, как правило, выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца, что может увеличить сумму выплат.