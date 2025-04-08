Экономист Балынин рассказал о росте страховых пенсий работающих пенсионеров в 2025 году

Кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал aif.ru о значительных изменениях в выплатах работающим пенсионерам.
Он отметил, что страховые пенсии данной категории граждан после проведенной в 2025 году индексации увеличились более чем на 13%, что превысило темпы инфляции, написали «Известия».
Балынин напомнил, что с 2016 по 2024 год страховые пенсии работающих пенсионеров не подвергались индексации. Тем не менее, информация обо всех индексациях фиксируется на индивидуальных лицевых счетах, где также можно узнать размер текущей пенсии и предполагаемый размер выплат после ухода с работы.
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