Экономист Балынин рассказал, что в 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , что в 2027 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды: 1 февраля и 1 апреля.

Балынин пояснил, что страховая пенсия выплачивается в рамках обязательного пенсионного страхования. Для ее назначения нужно соблюсти три условия: достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 15 лет страхового стажа.

Эксперт напомнил, что в 2026 году страховые пенсии выросли на 7,6%, хотя инфляция составила только 5,6%. Это свидетельствует о том, что вопросы пенсионного обеспечения являются приоритетными для государства.

В 2027 и 2028 годах индексацию страховых пенсий планируется проводить в два этапа. В 2027 году пенсии увеличат на 4% с 1 февраля, а с 1 апреля — еще на 3,4%. В 2028 году ожидается повышение на 3,8% после индексации в феврале. Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году.