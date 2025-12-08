Экономист Балынин рассказал, что присоединять отпуск к Новому году выгоднее в декабре

С наступлением зимы россияне начинают задумываться о том, как продлить новогодние каникулы за счет отпуска. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал « ФедералПресс » о важных аспектах расчета отпускных.

По его словам, при вычислении отпускных следует учитывать несколько ключевых моментов: за дни трудовой деятельности выплачивается заработная плата пропорционально числу рабочих дней в месяце; за дни отпуска выплачиваются отпускные за календарные дни. Кроме того, средний дневной заработок для оплаты отпусков исчисляется за последние 12 месяцев.

Таким образом, сопоставляя возможности присоединить отпуск к новогодним каникулам либо в декабре, либо в январе, целесообразнее выбирать декабрь, отметил эксперт.