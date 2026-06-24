Экономист Балынин рассказал, что неиспользованный остаток маткапитала индексируется каждый год с 1 февраля

Кандидат экономических наук Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , что неиспользованный остаток материнского капитала индексируется автоматически каждый год с 1 февраля. В 2026 году размер индексации составил 5,6%.

Балынин отметил, что материнский капитал — это значимая мера социальной поддержки семей с детьми, которая действует в России с 2007 года. Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет, формирование пенсионных накоплений или на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Если остаток маткапитала составляет 10 тысяч рублей или меньше, его можно забрать наличными. Для этого нужно подать заявление через Госуслуги, лично в Социальном фонде России или в МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а затем средства перечисляются на банковский счет, указанный в заявлении, в течение 5 рабочих дней.

Эксперт предупредил, что любые предложения об обналичивании маткапитала являются незаконными и такие действия преследуются в соответствии с уголовным законодательством.