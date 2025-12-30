Экономист Балынин предупредил, что мошенники могут отправлять сообщения о якобы выигранном призе

В преддверии праздников активность финансовых мошенников возрастает, поскольку им проще замаскировать свои преступные намерения. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , как не стать жертвой их уловок.

Балынин отметил, что мошенники часто используют темы повышения размеров социальных выплат, например, запланированную индексацию страховых пенсий с января 2026 года. Он подчеркнул, что никаких заявлений для этого подавать не нужно, поэтому подозрительные звонки или письма должны насторожить.

Экономист предупредил, что злоумышленники могут отправлять сообщения о якобы выигранном призе или предоставлении дополнительной скидки. Перейдя по ссылке из такого сообщения, можно установить вредоносное программное обеспечение или ввести данные банковской карты.

Игорь Балынин рекомендовал не реагировать на советы незнакомцев по установке дополнительного программного обеспечения или переводу денег. Если такие советы поступают от знакомых, их нужно обязательно подтверждать при очной встрече, так как злоумышленники могли получить доступ к их аккаунтам.

Эксперт также подчеркнул важность профилактики финансового мошенничества среди школьников и порекомендовал объяснять детям опасность общения с незнакомыми людьми, в том числе по телефону. Если человек стал жертвой мошенников, ему необходимо сообщить в свой банк и оперативно обратиться в правоохранительные органы.