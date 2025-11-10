Экономист Балынин оценил перспективы введения 13-й пенсии в России

Вопрос о возможной выплате 13-й пенсии, рассматриваемой как новогодняя поддержка для пожилых людей, вновь стал актуальным. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «ФедералПресс» , каковы шансы на появление такой выплаты в России.

Эксперт подчеркнул, что социальная поддержка граждан, включая пенсионное обеспечение, является приоритетом для государства. Он отметил, что в начале года процент индексации был увеличен до уровня инфляции, и все страховые пенсии с января 2025 года были пересчитаны.

«Мы видим, что государство очень ответственно подходит к исполнению абсолютно всех взятых на себя обязательств», — отметил Игорь Балынин.

Также возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. В 2026 году страховые пенсии этой категории граждан будут увеличиваться дважды.

Экономист отметил, что пенсии растут темпами, превышающими уровень инфляции. У работающих пенсионеров темпы роста размеров пенсионных выплат более чем в два раза опережают уровень инфляции.

Однако, по словам эксперта, для введения 13-й пенсии необходимо просчитать объем средств, который потребуется для ее реализации. По предварительным оценкам, на это потребуется около одного трлн рублей.