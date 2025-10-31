Экономист Балынин напомнил о корректировке графика выплаты пенсий в ноябре

В ноябре 2025 года выплаты пенсий будут скорректированы из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с « ФедералПресс ».

По его словам, пенсионеры, получающие страховую пенсию третьего и четвертого числа месяца, получат выплаты за ноябрь досрочно — 1 ноября 2025 года.

«Если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, то она осуществляется заранее — в последний рабочий день месяца», — напомнил эксперт.

Он пояснил, что это касается всех видов пенсионных выплат: страховых, социальных, накопительных и дополнительных выплат по линии Социального фонда России.