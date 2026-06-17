Экономист Астафьева посоветовала разобраться с юридическим статусом участка перед покупкой

Первый и самый важный шаг при покупке участка — разобраться с юридическим статусом территории. Об этом сообщила заведующая кафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ, доктор экономических наук Ольга Астафьева в беседе с «ФедералПресс» .

По ее словам, необходимо определиться с направлением расположения земельного участка и видом проживания — постоянное или временное. Далее следует уточнить категорию земель и вид разрешенного пользования, чтобы в дальнейшем не возникло юридических проблем.

Для постоянного проживания подходит только ИЖС на землях населенных пунктов, где можно зарегистрироваться официально. СНТ подходит для сезонного проживания. Категорию земель можно проверить на сайте Росреестра бесплатно.