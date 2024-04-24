Экономист Андронова: Россия может национализировать активы стран ЕС | 360°

24 апреля 2024, 11:03
Экономист Андронова: Россия может национализировать активы стран ЕС
В ответ на изъятие российских активов РФ может национализировать активы европейских стран. Такое мнение выразила доктор экономических наук профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова в беседе с «Ридусом».
Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект закона по ответным мерам уже существует, в случае необходимости его рассмотрят незамедлительно.
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Андронова отметила, что процесс выкупа активов западных компаний идет в стране уже два года. В случае изъятия российских со стороны Евросоюза, Россия поступит аналогично, добавила она.
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