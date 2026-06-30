Экономист Алексеев отметил, что создать финансовую подушку можно даже при небольшом доходе

Экономист и социолог Дмитрий Алексеев заявил в беседе с «Абзацем» , что создать финансовую подушку можно даже при небольшом доходе. Для этого нужно регулярно откладывать часть зарплаты.

Алексеев пояснил, что лучше всего переводить определенную долю средств сразу после получения зарплаты на отдельный счет или вклад. Начать можно с 5% от дохода, а затем постепенно увеличивать эту долю до 10-20%, написал KP.RU.

Эксперт также посоветовал не хранить все деньги дома. Для повседневных расходов достаточно иметь небольшой запас наличных. Большую же часть накоплений выгоднее разместить на накопительном счете или краткосрочном депозите.

По словам специалиста, размер финансового резерва зависит от жизненной ситуации. В большинстве случаев накоплений должно хватать на 3-6 месяцев обязательных расходов. Тем, у кого нестабильный доход, есть крупные кредиты или другие финансовые риски, лучше иметь запас на 6-12 месяцев.