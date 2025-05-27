Экономист Афонин рассказал о способах проверки индексации и начисления пенсии

По его словам, для того чтобы понять, была ли проиндексирована пенсия и правильно ли она начисляется, достаточно запросить справку о размере выплаты. Это можно сделать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России. В разделе про пенсии можно запросить электронный документ, в котором будут видны все расчеты и прибавки.

Экономист отметил, что если пенсионер хочет самостоятельно пересчитать сумму, ему нужно знать процент индексации. Все коэффициенты публикуются на сайте СФР, что позволяет легко сверить данные. В случае расхождений не стоит сразу волноваться — возможны удержания по исполнительным производствам или изменение регионального коэффициента.

Например, если пенсию проиндексировали на 7,4%, нужно умножить старую сумму на 1,074. Эти данные есть на сайте СФР — там публикуют все коэффициенты, по которым пересчитывают выплаты. Если сумма оказалась меньше ожидаемой, не стоит паниковать. Возможно, с пенсии что-то удержали, например, по исполнительному производству. Также сумма может уменьшиться из-за переезда в регион с меньшим районным коэффициентом.