Экономист Абрамова посоветовала заняться арендой новогоднего дома уже сейчас

Многие люди предпочитают снимать на празднование Нового года и последующие каникулы загородные дома. Чтобы найти хороший вариант по адекватной цене, этим вопросом нужно заниматься уже сейчас. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по инвестициям в недвижимость Рута Абрамова.

По ее словам, непостредственно перед самим праздником в конце декабря все хорошие варианты будут уже разобраны. И останутся только по заоблачным ценам, или старые и некрасивые дома. Эксперт отметила, что для пары можно найти до до 10 тысяч за сутки, для компании — от 20 до 30 тысяч с баней. Однако это будут очень скромные варианты, которы не погрузят людей в очарование зимней сказки.

Хороший большой коттедж с баней и купелью обойдется значительно дороже. Средний чек будет около 80-100 тысяч рублей. Обычно такие дома снимают компаниями и делят стоимость на всех.