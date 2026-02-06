Эколог предсказал жителям Центральной России «нервную» весну и «аквапарк»

Весна в Центральной России из-за обильных снегопадов, вероятно, будет «нервной» — с ранними оттепелями и возвращениями холодов. Такой прогноз для Life.ru сделал эколог Илья Рыбальченко.

Он объяснил, что запасы снега не дадут почве и воздуху быстро прогреться. Кроме того, есть риск подтоплений и половодья — Рыбальченко назвал это «аквапарком».

По его прогнозам, потепление, которое позволит переодеться по-весеннему, придет не раньше середины апреля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрек, что метеорологическая весна в этом году наступит в столичном регионе вовремя — ориентировочно через шесть недель. При этом морозы до конца зимы в Москву еще придут, и не один раз.