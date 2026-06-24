Эколог Ноздрина назвала крапиву двудомную лидером по содержанию железа и витаминов

Некоторые растения, которые дачники считают бесполезными и отправляют в компост, могут быть источником витаминов и биологически активных веществ. Доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина рассказала Life.ru , что некоторые сорняки можно использовать в пищу.

По словам эксперта, крапива двудомная — лидер по содержанию железа и витаминов. Молодые побеги после обработки кипятком можно добавлять в супы, салаты и зеленые смузи. Крапива также известна своими кровоостанавливающими и общеукрепляющими свойствами.

Одуванчик лекарственный тоже полезен: все его части съедобны. Из цветков варят «одуванчиковый мед», молодые листья добавляют в салаты, а из высушенных и обжаренных корней делают напиток, похожий на кофе. Растение обладает желчегонным и мочегонным действием.

Лопух большой (репейник) также не стоит выбрасывать. Его корни первого года жизни можно варить, жарить или запекать — они богаты инулином. Молодые листья кладут в салаты, а репейное масло, известное своей пользой для волос, делают из его корней.

Сныть обыкновенная — один из самых ранних весенних источников витаминов. Молодые листья и черешки по вкусу напоминают морковь или петрушку, их добавляют в супы, борщи, салаты или квасят на зиму как капусту.

Мать-и-мачеха ценится как отхаркивающее и противовоспалительное средство. Ее молодые листья и соцветия можно добавлять в окрошку или использовать для приготовления «зеленой икры» с творогом.

Пастушья сумка — еще один представитель семейства капустных в списке. Молодые листья используют в салатах, супах и начинках для пирогов. В некоторых странах это растение даже выращивают как культурное.