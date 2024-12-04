К экологичным новогодним украшениям не относится ни искусственная, ни натуральная елка, однако менее вредные для природы варианты все же есть. О них рассказал председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов в беседе с «Газетой.ru».
Специалист посоветовал отдать предпочтение букету из еловых веток. Так можно избежать вреда от вырубки целого дерева, передает сайт kp.ru.
Эколог отметил, что искусственная елка окажет самое негативное воздействие на природу. При утилизации дерево будет медленно разлагаться на микропластик, который уже сейчас стал существенной проблемой общемирового масштаба, подчеркнул Каюмов.
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