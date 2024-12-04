Эколог Каюмов: букет из еловых веток — наименее вредное для природы новогоднее украшение

К экологичным новогодним украшениям не относится ни искусственная, ни натуральная елка, однако менее вредные для природы варианты все же есть. О них рассказал председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов в беседе с «Газетой.ru».

Специалист посоветовал отдать предпочтение букету из еловых веток. Так можно избежать вреда от вырубки целого дерева, передает сайт kp.ru.

Эколог отметил, что искусственная елка окажет самое негативное воздействие на природу. При утилизации дерево будет медленно разлагаться на микропластик, который уже сейчас стал существенной проблемой общемирового масштаба, подчеркнул Каюмов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте