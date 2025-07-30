Эко-бизнесмен Коновалов заявил о способности ИИ снижать стресс у пожилых

Искусственный интеллект способен стимулировать социальную активность: напоминать о звонках родственникам, предлагать делиться воспоминаниями или поддерживать в трудную минуту. Особенно важна соответствующая помощь пожилым, рассказал эко-предприниматель Александр Коновалов в беседе с Ferra.ru .

Исследование зарубежной IT-компании показало, что лишь 2,9% пользователей вступают в эмоциональные беседы с ассистентами. Это свидетельствует о том, что ИИ не заменяет человеческие контакты, а дополняет их.

«Регулярное общение, даже с ИИ, — тренировка для мозга. Такие диалоги активируют речевые центры, снижают риск когнитивных нарушений и депрессии, а также помогают сохранять хорошее настроение и чувство времени», — прокомментировал результаты работы бизнесмен.

Он назвал реальной поддержкой эффект присутствия от применения голосового помощника. Так, ассистенты используют приемы когнитивно-поведенческой терапии, включают расслабляющую музыку, спрашивают о самочувствии.