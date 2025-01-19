Екатерина Мизулина заявила о недооцененной важности TikTok

Шансы на возвращение социальной сети TikTok в Россию высоки. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале .

По ее словам, видеосервис может снова запустить полноценную работу для российских пользователей уже в 2025 году. Мизулина добавила, что соцсеть является важной площадкой во воспитанию подрастающего поколения.

«TikTok недооценен как инструмент формирования смыслов. Все тренды, мемы и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе», — написала она.

Ранее стало известно, что TikTok заблокировали в США. Приложение перестало открываться у американских пользователей и исчезло из магазина App Store. Избранный президент Соединенных Штатов после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к видеосервису.