«Его будет не хватать». Участника «Что? Где? Когда?» Черемисинова назвали ярким человеком

Игрок ЧГД Волков: Черемисинов был эпатажным и ярким, его будет не хвать

Ушедший из жизни защитник знатоков из «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов был ярким и эпатажным человеком, рассказал 360.ru участник телеигры Кирилл Волков. Коллегам будет не хватать его, добавил он.

Волков назвал Черемисинова очень ярким и по-хорошему эпатажным человеком — совершенно не злым, позитивным и добродушным. Собеседник 360.ru вспомнил, как проходили съемки телеигры.

«Была игра команды Поташева. Игра не ладилась поначалу, но потом знатоки начали отыгрываться. Ситуация была очень нервной, особенно с тем, что я болел за магистра… В рекламную паузу вышел подышать на улицу и, выходя, произнес в воздух: „Какой валидол“. Следом выходит Черемисинов и отвечает мне: „И не говори“», — отметил Кирилл Волков.

По его словам, Черемисинов уже не принимал участия в последних играх.

«Грустно, очень грустно. Вот из тех людей, о ком можно сказать, что его будет не хватать», — резюмировал игрок «Что? Где? Когда?».

Андрея Черемисинова не стало 29 октября. Ему было 55 лет.