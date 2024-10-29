Умер участник передачи «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

На 56-м году жизни умер советник главы Росатома по информационным проектам, участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов, сообщила пресс-служба телеигры. Он защищал интересы знатоков и более семи лет представлял госкорпорацию в интеллектуальном шоу.
Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он <…> помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока», — рассказали в «Что? Где? Когда?».
Там выразили благодарность и соболезнования семье и коллегам Черемисинова.
В пресс-службе Росатома РБК подтвердили информацию и тоже выразили соболезнования родным Андрея Черемисинова.
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