«Египетский» корпоратив в Ярославской области возмутил местных жителей

В Ярославской области прошел необычный корпоратив. Глава местной птицефабрики надел костюм фараона и организовал праздник в стиле Древнего Египта с колесницами и рабами, сообщил паблик «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».

Оригинальный корпоратив, по информации авторов поста, устроил, предположительно, глава птицефабрики «Ярославский бройлер» из Рыбинского района — его имя можно увидеть на стенде на одном из фото.

Сотрудники предприятия надели костюмы египтян, прошли по улице с барабанами и провезли на колеснице «фараона». На одном из снимков виновник торжества стоял в полном облачении вместе с женщиной и принимал поздравления.