«Египетский» корпоратив в Ярославской области возмутил местных жителей
Птицефабрика «Ярославский бройлер» устроила корпоратив с «фараоном» и «рабами»
В Ярославской области прошел необычный корпоратив. Глава местной птицефабрики надел костюм фараона и организовал праздник в стиле Древнего Египта с колесницами и рабами, сообщил паблик «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте».
Оригинальный корпоратив, по информации авторов поста, устроил, предположительно, глава птицефабрики «Ярославский бройлер» из Рыбинского района — его имя можно увидеть на стенде на одном из фото.
Сотрудники предприятия надели костюмы египтян, прошли по улице с барабанами и провезли на колеснице «фараона». На одном из снимков виновник торжества стоял в полном облачении вместе с женщиной и принимал поздравления.
Интернет-пользователи разделились на два лагеря. Одним идея понравилась, ведь сотрудники стали «египетскими рабами» добровольно. К тому же сценарий корпоратива, по их мнению, разрабатывал не именинник. Другие раскритиковали руководство птицефабрики за безвкусицу.
Год назад людей в костюмах встретили в Одинцове. Футбольные фанаты пришли на матч, нарядившись Капитаном Америка, Черепашками Ниндзя и другими супергероями.