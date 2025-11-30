Эффект зловещей Долиной. Молодую семью цинично кинула тульская пенсионерка

Молодая пара из Тулы, готовившаяся к свадьбе, стала жертвой циничного мошенничества на рынке недвижимости. Они тщательно проверили сделку, но в итоге остались без купленной квартиры из-за пенсионерки-владелицы, сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, молодые люди подошли к покупке первого жилья со всей ответственностью, опасаясь мошенничества. Они нашли квартиру через крупное агентство. Жилье продавала пожилая женщина.

Сделку от начала и до конца проверили юристы. Договор проводили через риелторов, деньги внесли на эскроу-счет, после заключения договора их получила пенсионерка.

Семья перечислила ей почти три миллиона рублей. В тот же день риелтор заблокировала номер молодоженов. Через некоторое время паре пришло судебное извещение.

Сразу после получения денег пенсионерка отправилась в полицию. Женщина уверяла, что чувствовала себя плохо и договор заключала в помутненном сознании, да еще и под влиянием «третьих лиц».

По сути, жительница Тулы использовала печально известную «бабушкину схему» по оспариванию сделок. На требование вернуть деньги собственница цинично заявила покупателям: «Долиной вернули, и мне вернете».

Пенсионерка добавила, что с ипотекой молодые люди справятся. В результате вместо квартиры семья получила только 12-летний кредит под чудовищные 28%.