Едят практически все. Москвичам рассказали, чем опасно нашествие гигантских слизней

Слизни Arion vulgaris, которых называют испанскими, являются опасными вредителями, но не представляют опасности для человека. Летом эти моллюски вновь могут в огромном количестве появиться в Москве, рассказал 360.ru научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Он отметил, что слизней ни в коем случае нельзя есть, потому что в них могут быть паразиты.

«Если на приусадебном участке вы их руками собираете в ведро, чтобы выкинуть просто, то помойте после этого руки, и все будет совершенно в порядке. В остальном они для человека совершенно безобидны, а вот садам могут принести серьезный урон», — объяснил ученый.

Биолог предупредил, что моллюски портят растения, что может отразиться на сельском хозяйстве.

«Едят они практически все. Предпочитают растения, но могут и есть животную пищу, иногда даже не брезгуют своими сородичами более мелкого размера», — подчеркнул он.

Марьинский добавил, что пока неизвестно, будет ли в этом году нашествие слизней в Москве. Он не исключил, что даже при мягкой, но не снежной зиме молодь моллюсков могла погибнуть.

«При отсутствии снега даже заморозки -10 — -15 могут быть для таких существ критичными. Они все-таки достаточно теплолюбивы, поэтому однозначно сказать, будет их много в этом году или нет, пока сложно», — отметил биолог.

По его словам, к середине лета моллюски вырастают до 8 — 10 сантиметров, и тогда можно оценить, как много особей пережили зиму.

Ранее биолог рассказал, что слизней называют испанскими, но изначально они появились на территории Германии или Франции. В длину они могут вырастать до 15 сантиметров.