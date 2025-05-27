Москвичей предупредили о летнем нашествии гигантских слизней

Если лето в Москве будет теплым и влажным, то в городе может появиться множество гигантских слизней уже во второй половине июня. Об этом РИА «Новости» заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Если лето будет прохладным, то вредители появятся в Москве только в середине июля.

«Во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения», — подчеркнул специалист.

По его словам, вредители могут вырастать до 15 сантиметров в длину. Марьинский добавил, что появляющихся в Москве слизней вида Arion vulgaris часто называют испанскими, но их родиной на самом деле являются Германия и Франция.

Ранее биолог Михаил Воробьев рассказал RT, что моллюски могут наносить огромный урон растениям. Так называемых испанских слизней завезли в Россию в 2014 году, когда проходила Олимпиада. У них нет естественных врагов: их не едят ни звери, ни птицы.