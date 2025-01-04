Единый центр спасения птиц откроют в Анапе

Новый большой центр по спасению птиц в городе-курорте Анапе откроют 5 января на базе пансионата «Полярные Зори». В нем создадут все условия для работы волонтеров и размещения птиц, сообщила пресс-служба мэрии Анапы со ссылкой на директора пансионата Гургена Антонова и руководителя центра Елену Холмирзаеву.

По словам Антонова, штаб организовали по просьбе городской администрации. Они передали волонтерам помещение площадью 200 квадратных метров, где будут мыть птиц.

«Сейчас там проводят холодную и горячую воду, устанавливают столы, делают разметку. Еще одно помещение отдали под размещение уже вымытых птиц в своих вольерах», — рассказал он.

Кроме того, волонтерам передали склады, где они смогут хранить свой инвентарь. Это помещения площадью от 100 до 200 квадратных метров, причем в зависимости от их потребностей. Помимо этого, волонтерам отдали штаб, где они смогут переодеваться, получать униформу и оборудование, трехразовое горячее питание.

Антонов добавил, что волонтеры там проживают с самых первых дней, бесплатно. Люди приехали со всех уголков страны.

По словам Холмирзаевой, на территории пансионата оборудовали площадку для утилизации отходов, что позволит не перекрывать городское движение для вывоза загрязненной воды.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что орнитологи уже определили место для выпуска на волю отмытых от мазута птиц.