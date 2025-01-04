Орнитологи определили место для выпуска на волю отмытых от мазута птиц

Орнитологи определили самое оптимальное место для выпуска на волю птиц, отмытых от мазута и прошедших реабилитацию. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В штабе отметили, что речь идет о тех породах водоплавающих, которых нельзя держать в неволе долгое время.

«Тех пернатых, которые по заключению ветеринаров и орнитологов подвижны, активны и готовы к возвращению в естественную среду, будут в дальнейшем выпускать вблизи поселка Пересыпь Темрюкского района. Это касается следующих пород: чомги, черношейные, красношейные, сорокощекие и малые поганки, чернозобые гагары», — сообщили в оперштабе.

Эксперты рассказали, что выбрали это место по ряду параметров, основные из которых — благоприятная экологическая обстановка и достаточное количество рыбы для пропитания. Также немаловажно, что эта тарритория удалена от загрязненного побережья Анапы, но там такая же температура воздуха и воды.

В этой части Азовского моря обитают схожие виды птиц, они могут перемещаться в Ахтанизовский лиман через Пересыпское гирло.

Также пострадавших птиц выпустили в реку Кубань. Орнитологи три недели следили за состоянием пернатых и старались создать для них условия, близкие к естественным, чтобы после возвращения в природу птицы могли сразу вернуться к привычной жизни.