Новую систему перевозки багажа начали применять в аэропорту в Химках

Аэропорт Шереметьево в Химках завершил переход на российскую систему перевозки багажа. Подобные системы применяются лишь в нескольких крупнейших воздушных гаванях мира.

Система обеспечивает бесшовную пересадку и повышает надежность обслуживания пассажиров, управляет транспортировкой багажа между северным (терминалы B и C) и южным (терминалы D, E, F) комплексами. Багаж перемещается на расстояние свыше двух километров под взлетно-посадочной полосой — весь путь занимает около семи минут.

Технология предусматривает цифровое управление и отслеживание каждого этапа в реальном времени. Это гарантирует, что багаж следует тем же маршрутом, что и пассажир.

Шереметьево остается единственным аэропортом в России, где реализована технология такого уровня. Внедрение отечественной системы — часть масштабной работы по импортозамещению стратегически важных решений. Проект направлен на укрепление технологической независимости аэропорта и повышение качества сервиса для пассажиров.