Депутат Бессараб раскритиковала идею создания реестра женатых

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение создать реестр женатых граждан. Об этом сообщил RT .

Депутат отметила важность защиты персональных данных. По ее словам, если возникают сомнения в партнере, наиболее простое решение — откровенный разговор и просьба показать нужную страницу паспорта.

«Сегодня брак без соответствующего штампа просто невозможен, потому что паспорт в обязательном порядке сдается в орган регистрации. И таким образом можно уточнить семейное положение своего партнера», — напомнила парламентарий.

В заключение она назвала инициативу нежизнеспособной, подчеркнув, что доступ к чувствительной информации должен быть только у соответствующих госструктур.