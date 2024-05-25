Единый реестр авиадебоширов предложили создать в Госдуме

В России необходимо создать единый реестр авиадебоширов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова привело РИА «Новости» .

«Все чаще начали подниматься вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг в преддверии высокого туристического сезона. Я предложила создать единый реестр авиадебоширов в письме к вице-премьеру Виталию Савельеву», — сказала парламентарий.

Школкина отметила, что отдельным вопросом станет обеспечение безопасности для пассажиров рейса путем недопущения на борт заведомо агрессивного пассажира.

«Авиаперевозчикам уже предоставили такое право на законодательном уровне. Но каждая авиакомпания ведет реестр таких лиц самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к повторным правонарушениям на борту воздушного судна других авиакомпаний», — добавила депутат.

Ранее семейная пара устроила дебош на борту самолета из Южно-Сахалинска во Владивосток.