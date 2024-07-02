Единый образец удостоверения многодетной семьи создали в России

Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении единой формы документа, подтверждающего статус многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина России.

Удостоверение будут оформлять в бумажном, а в дальнейшем — и в электронном виде. Премьер поручил в течение трех месяцев обеспечить предоставление необходимых данных через «Госуслуги» и утвердить порядок предоставления статуса многодетности.

Документ можно будет использовать как в своем регионе для получения мер поддержки, так и по всей России — например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

Порядок выдачи удостоверений определят главы регионов. Действующие документы переоформят в том числе в беззаявительном порядке.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в России сертификаты на бесплатный отдых для многодетных семей.

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