Единые наборы для новорожденных с российской символикой предложили ввести в Госдуме

Единый федеральный набор для новорожденных предложили ввести в России на государственном уровне. Такое заявление РИА «Новости» сделала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Такой подарок от государства должен быть не просто материальной помощью, а иметь статусное значение, подчеркивающее значимость появления нового гражданина России», — заявила Буцкая.

По ее словам, в набор могут войти практичные вещи для дома и прогулок.

Парламентарий предложила реализовать проект по принципу социального рубля для поддержки отечественных производителей. Она также отметила возможность использования российской символики в оформлении вещей для новорожденных.

Для определения состава набора депутат рекомендовала привлечь родительское сообщество. Это позволит включить самые нужные предметы и познакомить семьи с продукцией российских производителей.

Буцкая подчеркнула, что инициатива должна быть полезна для семей и одновременно работать на экономику страны. Она также выступила за выдачу наборов каждому новорожденному независимо от очередности рождения.

Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по беременности и родам превысит один миллион рублей в 2027 году. Такого размера пособие достигнет при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней.