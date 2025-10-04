Сумма пособия по беременности и родам достигнет миллиона рублей в 2027 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам превысит один миллион рублей в 2027 году. Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда, которые появились в распоряжении ТАСС .

«Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836,00 рублей, в 2027 году — 1 100 437,80 рублей, и в 2028 году — 1 188 465,60 рублей», — следует из документа.

Предельная сумму пособия по беременности и родам в месяц в 2026-м составит 207,5 тысячи рублей, в 2027-м — 238,9 тысячи, а в 2028 — 258 тысяч рублей.

В проекте бюджета установили предельные размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 года. В 2026 году выплата составит 83 тысячи рублей в месяц, в 2027 — 95,5 тысячи, в 2028 — 103,2 тысячи рублей.

В 2027 году правительство дважды проиндексирует страховые пенсии россиян: с 1 февраля на 4%, с 1 апреля — на 3,4%.