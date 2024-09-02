«Единообразие и практичность». В России призвали разработать ГОСТы школьной формы
Глава «Совета отцов России» Згонников призвал ввести единую школьную форму
Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников не первый год пытается добиться введения единообразной качественной школьной формы. О преимуществах такого подхода он рассказал 360.ru.
По его словам, правительству следует разработать ГОСТы на различные виды школьной формы: повседневную, праздничную и спортивную. Главное, чтобы она была доступна по цене, единообразная и практичная.
«Семьи имеют разный материальный достаток. А стоимость школьной формы достаточно высокая. Тем более что одного комплекта недостаточно. Дети легко пачкают одежду: мел, еда, пыль, грязь после дождя. Любая вещь может порваться. Белые блузки стирать каждый день не очень удобно», — отметил Згонников.
Он добавил, что при смене места жительства и школы родители вынуждены покупать другую школьную форму. Кроме того, дети быстро растут и приходится приобретать новые вещи для школы.
Глава «Совета отцов России» уверен, что единая школьная форма решит много проблем, включая конфликты учителей, родителей и детей по поводу внешнего вида и одежды в учебном заведении.
«Детям будет прививаться дух коллективизма, традиционные ценности, начиная с одежды и заканчивая совместным решением социально значимых задач», — добавил Згонников.
Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки для школьников. В частности, многодетным семьям полагаются выплаты по три тысячи рублей на каждого ребенка на покупку формы.