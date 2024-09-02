«Единообразие и практичность». В России призвали разработать ГОСТы школьной формы

Глава «Совета отцов России» Згонников призвал ввести единую школьную форму

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников не первый год пытается добиться введения единообразной качественной школьной формы. О преимуществах такого подхода он рассказал 360.ru.

По его словам, правительству следует разработать ГОСТы на различные виды школьной формы: повседневную, праздничную и спортивную. Главное, чтобы она была доступна по цене, единообразная и практичная.

«Семьи имеют разный материальный достаток. А стоимость школьной формы достаточно высокая. Тем более что одного комплекта недостаточно. Дети легко пачкают одежду: мел, еда, пыль, грязь после дождя. Любая вещь может порваться. Белые блузки стирать каждый день не очень удобно», — отметил Згонников.

Он добавил, что при смене места жительства и школы родители вынуждены покупать другую школьную форму. Кроме того, дети быстро растут и приходится приобретать новые вещи для школы.

Глава «Совета отцов России» уверен, что единая школьная форма решит много проблем, включая конфликты учителей, родителей и детей по поводу внешнего вида и одежды в учебном заведении.

«Детям будет прививаться дух коллективизма, традиционные ценности, начиная с одежды и заканчивая совместным решением социально значимых задач», — добавил Згонников.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки для школьников. В частности, многодетным семьям полагаются выплаты по три тысячи рублей на каждого ребенка на покупку формы.

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