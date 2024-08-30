Мособлдума напомнила о мерах поддержки для школьников

Совсем скоро школьники вернутся за парты. Чтобы подготовить детей к новому учебному году, родителям надо многое купить: рюкзаки, форму, канцелярию. Мособлдума напомнила, что для этого в регионе действуют различные меры поддержки.

«Любому ребенку хочется, чтобы тетради, фломастеры, рюкзак — все было самым красивым, а у родителей всегда при этом возникает вопрос, как порадовать ребенка и при этом уложиться в бюджет. Одежда, учебники, канцелярские товары — много всего нужно», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, для школьников и их родителей в Московской области предусмотрены различные меры поддержки. Так, многодетным семьям выплачивают по три тысячи рублей на каждого школьника на покупку формы. В этом году выплату предоставили более 135 тысяч раз.

Спикер напомнил, что многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума дополнительно получают семь тысяч рублей.

Помимо этого, дети из семей с невысоким доходом бесплатно получают рюкзаки первоклассников. Брынцалов уточнил, что в этом году подарочные наборы получили свыше 3,7 тысячи первоклашек, в том числе и ребята, которые приехали из Белгородской и Курской областей.

Подать заявку на получение выплат можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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