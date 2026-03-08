«Единая Россия» поздравляет жительниц Подмосковья с 8 Марта

В честь 8 Марта партийцы организовали концерты, творческие вечера, мастер-классы и другие акции. Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что этот весенний праздник традиционно согрет словами признательности и уважения в адрес женщин.

«Вы создаете гармонию вокруг себя, трепетно относитесь к семейным ценностям, воспитываете будущее поколение. И в то же время вы добиваетесь выдающихся результатов в науке, бизнесе и общественной деятельности», — указал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что огромный вклад в развитие Подмосковья вносят социальные работники, врачи и педагоги, многие из которых — именно женщины.