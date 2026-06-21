«Единая Россия» поздравляет медработников с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник 21 июня отмечают врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, санитары, фармацевты и все те, кто стоит на страже здоровья. Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в поздравлении отметил, что медицинский специалист — одна из самых благородных и ответственных профессий.

«Врачи, фельдшеры, медсестры, бригады скорой помощи — каждый день вы спасаете жизни, возвращаете здоровье, дарите людям надежду. Ваш труд требует глубоких знаний, высочайшего профессионализма, огромной душевной самоотдачи, терпения и милосердия», — сказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что поддержка отрасли здравоохранения — один из главных приоритетов работы региональных властей: в Подмосковье строят новые поликлиники, капитально ремонтируют больницы, закупают передовое оборудование.

«Продолжим делать все, чтобы у коллективов были комфортные условия труда, а у пациентов — качественное лечение. Спасибо вам за верность призванию, за бессонные ночи и спасенные жизни. Крепкого вам здоровья — того самого, которое вы ежедневно дарите другим. Счастья, благополучия и мирного неба вам и вашим близким!» — добавил Брынцалов.