«Дзен Кафе» by BRO&N. В Москве открыли заведение с меню от шеф-повара Michelin

Платформа «Дзен» и VK открыли в Москве кафе на базе ресторана BRO&N

Контентная платформа «Дзен» и VK открыли собственное пространство на базе ресторана BRO&N на Малой Бронной в Москве. «Дзен Кафе» станет местом встречи для ценителей гастрономии и создателей контента.

Гости заведения смогут попробовать блюда из специального меню от шеф-повара Michelin Мирко Дзаго с 14 июня по 13 сентября. Закрытое мероприятие «Дзена» и VK, приуроченное к открытию собственного кафе, состоялось 13 июня на Патриарших прудах.

«VK — это место встречи. Сегодня в дополнение к нашим музыкальным площадкам — VK Stadium и VK Gipsy — появилась еще одна, где мы можем проводить больше времени с нашими пользователями офлайн», — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

По ее словам, все лето в «Дзен Кафе» будут проводить различные мероприятия: лекции, мастер-классы и встречи с кумирами.