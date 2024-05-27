Mediacom.Expert: «ВКонтакте» стал самой популярной площадкой для ведения и монетизации блогов

Самой популярной площадкой, чтобы вести и монетизировать свой блог, стал сайт «ВКонтакте». Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на экспертов PR-агентства Mediacom.Expert и сервис маркетинговых исследований Anketolog.ru.
Исследование показало, что «ВКонтакте» выбирают 64% блогеров. На втором месте оказался Telegram, который приносит доход 57% инфлюенсеров.
Замыкают пятерку лидеров YouTube, «Яндекс.Дзен» и «Одноклассники». Их выбирают 24%, 20% и 18% блогеров соответственно.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте