«Двумя руками против». Хамзаев призвал ограничить употребление кофе среди детей | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 17:09 «Двумя руками против». Хамзаев призвал ограничить употребление кофе среди детей Депутат ГД Хамзаев выступил против употребления кофе детьми Freepik

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Кофе является стимулятором и вызывает преждевременное старение организма. Поэтому его употребление среди детей нужно ограничить, сообщил 360.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что изначально речь шла о запрете энергетиков. Однако эти две темы не стоит смешивать, подчеркнул парламентарий.

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«В целом кофе вреден для организма не только ребенка, но и взрослого», — подчеркнул Хамзаев.

Как и любой другой стимулятор кофе выжигает все то, что организм должен генерировать сам. Напиток не дает того же эффекта уже через полгода-год, а только вызывает процесс зависимости.

«Поэтому, конечно, в перспективе кофе детям должен быть в ограничении. <…> Выступаю ли я против, чтобы дети пили кофе? Конечно, двумя руками против. Если для этого надо будет закон поменять, готов над этим тоже работать, проблем нет», — заключил депутат.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее оценил шансы на то, что депутаты примут закон о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вероятность этого события велика.