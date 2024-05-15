Депутат Нилов высоко оценил шансы принятия законопроекта о запрете продажи энергетиков детям | 360°

15 мая 2024, 15:03
Депутат Нилов высоко оценил шансы принятия законопроекта о запрете продажи энергетиков детям
Шансы на то, что в Госдуме примут закон о запрете продажи энергетиков детям, очень велики. Таким мнением с RT поделился председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он объяснил, что депутаты уже давно работают на законопроектом. И их труды в итоге должны увенчаться успехом.
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«Законопроект был внесен в Госдуму, и в понедельник его рассмотрела правительственная комиссия. Я очень благодарен Вячеславу Володину, который публично поддержал его. Это значит, что шансы на принятие очень велики», — подчеркнул Нилов.
Он добавил, что крайне важно запретить продажу энергетиков, если государство нацелено на повышение уровня рождаемости и заботу о молодом поколении.
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