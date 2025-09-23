Двухлетний ребенок заразился контагиозным моллюском в бассейне в Москве

Двухлетний мальчик из Москвы заразился контагиозным моллюском в частном бассейне и уже около года не может избавиться от вируса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, мать водила сына на плавание с инструктором. Однажды она заметила на его теле странные прыщи. С каждым днем их количество стремительно увеличивалось.

В больнице заявили, что ребенок заболел контагиозным моллюском в бассейне. Это вирус кожи, передающийся от ребенка к ребенку через грязные предметы.

Мальчику прописали курс мазей, но лечение не помогло. Прыщи продолжают появляться и расти. Ребенок уже восемь месяцев страдает от зуда, иногда расчесывает пятна до крови.

Дерматологи запретили мальчику посещать бассейн. По их оценке, он восстановится примерно через 10 месяцев, но даже после выздоровления не сможет плавать.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова рассказала в беседе с 360.ru, что в бассейне действительно можно заразиться некоторыми вирусами. Например, грибком и ротавирусом.