Двух браконьеров привлекут к ответственности за незаконный вылов рыбы в Красноярске

В Красноярске правоохранители задержали двух браконьеров, которые ловили рыбу в запрещенных местах. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Река Чадобец в Кежемском районе является локацией для нереста и миграции многих видов рыб. Здесь и орудовал один из браконьеров. Другой браконьер осуществлял вылов на реке Лаушкарда в том же Кежемском районе. Ущерб от действий злоумышленников составил 300 тысяч рублей и 115 тысяч рублей соответственно.

Против мужчин завели уголовные дела.

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