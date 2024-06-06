Сегодня 13:11 Двух браконьеров привлекут к ответственности за незаконный вылов рыбы в Красноярске
В Красноярске правоохранители задержали двух браконьеров, которые ловили рыбу в запрещенных местах. Об этом сообщил
Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Река Чадобец в Кежемском районе является локацией для нереста и миграции многих видов рыб. Здесь и орудовал один из браконьеров. Другой браконьер осуществлял вылов на реке Лаушкарда в том же Кежемском районе. Ущерб от действий злоумышленников составил 300 тысяч рублей и 115 тысяч рублей соответственно.
Против мужчин завели уголовные дела.
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