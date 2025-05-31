Движение в районе спорткомплекса «Лужники» ограничат 1 и 6 июня

В Москве в районе спорткомплекса «Лужники» временно ограничат движение транспорта 1 и 6 июня. Это связано с проведением футбольных матчей, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале .

Так, в воскресенье и 6 июня с 08:00 утра до окончания мероприятий будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Дополнительные ограничения введут 1 июня с 19:00 и 6 июня с 21:00 до завершения матчей

Ограничения затронут улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, Трубецкую, переулок Хользунова, дублер Комсомольского проспекта, а также Проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до Доватора.

Также в ночь на воскресенье и на 6 июня с 00:01 запретят парковку на отдельных участках рядом с «Лужниками».

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